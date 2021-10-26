'Avrupa’daki asgari ücretle 4 kat fazla akaryakıt alınıyor'

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, dolar kurundaki sert yükseliş nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarına tepki gösterdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre Aydemir, “Alım gücü dikkate alınmadan yapılacak karşılaştırmalar anlamsızdır” diyerek, “Bu çaba, iktidarın sorumluluğu kabul etmemek için kaçış yolu. Avrupa’da asgarî ücretle alınabilen akaryakıt miktarı ile ülkemizde asgarî ücretle alınabilen akaryakıt miktarı arasında 4 kata yakın fark var. Avrupa’da yakıt fiyatının en yüksek olduğu ülke olan Hollanda’da yakıt fiyatı 1,874 Euro (20,6 TL) iken asgarî ücret yaklaşık 1650 Euro (18.500 TL) Bizde ise yakıt fiyatı 0,751 Euro (8,15 TL) iken asgarî ücret 2.825 TL. Yani Hollanda da yakıt fiyatı bize göre 2,5 kat fazla ancak asgarî ücret de 6,5 kat fazla. Bir Hollandalı asgarî ücretiyle 880 litre benzin alabilirken bizim vatandaşımız asgarî ücretiyle sadece 346 litre benzin alabiliyor. Hollanda vatandaşı bizim vatandaşımıza kıyasla çok daha rahat (2,5 kat) yaşıyor” dedi.

Haber Merkezi