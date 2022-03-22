Ayaklarına dolaşacak

DEVA Partisi lideri Ali Babacan İzmir’de Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (ESİAD) düzenlediği ‘ESİAD Liderler Buluşması’ etkinliğinde konuştu.

VOA Türkçe’nin haberine göre, AKP ve MHP’nin Meclis’e sunduğu seçim kanunu değişikliği teklifiyle ilgili Babacan şunları söyledi: “Yaptıkları değişiklikler daha çok destek alan partilere daha çok milletvekili vermek, daha az destek alan partilereyse hiç milletvekili vermemeye dönük bir düzenleme. Günü geldiğinde dönüp dolaşıp kendi ayaklarına dolaşacağını hesap etmemiş olmaları gerçekten büyük bir garabet. Bu değişikliklerin daha önce yakın siyasi tarihimizde de hep iktidarların güç kaybettiğini ve seçimi kaybedeceklerini anladıkları zaman gündeme geldiğini görüyoruz.”

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