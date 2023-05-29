Ayakta ve teyakkuz halindeyiz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından “ Cumhuriyet ve Demokrasinin değerleri, akıl, vicdan, her tür hukuksuzluğa, eşitsizliğe, yolsuzluklara, iftira kampanyalarına, yalana karşı ayakta ve teyakkuz halindedir!” değerlendirmesinde bulundu.

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