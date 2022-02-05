Ayarınızı bozduğunuz kantar bir gün sizi de tartar

DEVA Parti’li İdris Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Osman Kavala ile ilgili kararına yönelik söylediği “Bizim mahkeme kararlarımızı tanımayanı biz de tanımayız” sözlerini eleştirdi.

Şahin’in “Bu ifade, hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, kurduğu cümlelerle sadece uluslar arası sözleşmeleri değil, kendisinin de yemin ederek tabi olduğu Anayasa’yı inkâr etmektedir… Demokratik hukuk devletinde, zamana ve olaylara göre sık sık ayarını bozduğunuz kantarın gün gelip sizleri de tartacağını asla unutmayın” dedi.

Hukuk devleti ilkesine aykırı

Şahin, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Avrupa Konseyi’nin Osman Kavala ve sair kararlara ilişkin ‘Bizi ilgilendirmiyor, bizim mahkemelerimizi tanımayanı biz de tanımayız” ifadesini kullanması asla kabul edilemeyeceğini söylerken, “Bu ifade, hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Sayın Erdoğan’ın ‘bizim mahkememiz’ dediği ilk derece mahkemesi de kararına uyulmasını istediğimiz Anayasa Mahkemesi de ve AİHM de mevcut anayasamıza göre uymakla yükümlü olduğumuz mahkemelerdir” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi