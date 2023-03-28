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28 MART 2023 SALI - YIL: 54

Ayasofya’da namaz var memlekette adalet yok

28 Mart 2023, Salı 11:06
SP LİDERİ TEMEL KARAMOLLAOĞLU: AYASOFYA’NIN İÇİNDE NAMAZ KILINIRKEN DIŞARIDA ADALETİN HÂKİM OLMASINI İSTERİZ.

‘ADALET NEYİNE GEREK’ DİYORLAR

“Ayasofya açıldı; hay Allah razı olsun, hiçbir zaman itirazımız olmaz. Ama biz, Ayasofya’nın içinde namaz kılınırken de dışarıda adaletin hâkim olmasını isteriz. Sen bunu rafa kaldıracaksın, ‘Benim yanlışlarıma destek ver’ diyeceksin. ‘Adalet senin neyine gerek yahu.’ Öyle diyorlar şimdi.”

GÖSTERİŞ İÇİN CAMİ YAPILMAZ

“İnsanlarımızı aldatabilmek için maalesef İslamî müesseseleri istismar ettiler. Biz camilerin inşasına karşı çıkamayız. Ama cami ibadet için yapılır, gösteriş için değil. Erciyes’in tepesine cami yapsan hiçbir işe yaramaz. İsterse çarpıtsınlar, gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğiz.”

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Ayasofya’da namaz var, memlekette adalet yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ayasofya’nın içinde namaz kılınırken de dışarıda adaletin, İslamî hükümlerin hakim olmasını isteriz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Genişletilmiş İstanbul İl Divanı Toplantısı’nda konuştu.

Karamollaoğlu, özetle şunları söyledi: “İnsanlarımızı aldatabilmek için maalesef İslami müessesleri istismar ettiler. Biz, camilerin inşasına karşı çıkamayız ki. Ama cami, ibadet için yapılır, gösteriş için değil. Erciyes’in tepesine cami yapsan hiçbir işe yaramaz. Bizim sözlerimiz yeri geldiği zaman çarpıtılıyor. İsterse çarpıtsınlar, biz gerçekleri hiçbir zaman söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Ayasofya açıldı; hay Allah razı olsun, hiçbir zaman itirazımız olmaz. Ama biz, Ayasofya’nın içinde namaz kılınırken de dışarıda adaletin, İslami hükümlerin hakim olmasını isteriz. Sen bunu rafa kaldıracaksın, alnını secdeden kaldırmadan ‘Benim yanlışlarıma destek ver’ diyeceksin. Adalet senin neyine gerek yahu. Öyle diyorlar şimdi. Yok arkadaş; biz, senin bu palavralarına rıza göstermeyiz.”

Hepimiz gayret göstermeliyiz

“Biz, seçimi kazandığımız andan itibaren bu sistemin değiştirilmesini ele alacağız. Bunu taahhüt ettik” diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Seçime gidiyoruz. Elbette bir seçime giderken seçimde başarılı olmak, bizim hedefimiz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Millet İttifakı üyeleri, aramızda bir mutabakat sağladık. Bir cumhurbaşkanı aday olacak. Diğer partilerin genel başkanları da cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenecek. Böylece biz, ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Dış politikada da iç politikada da birlikte davranıp birlikte hareket edeceğiz. Bu noktada bir ittifak sağlandı, topluma deklare edildi. Seçimlerin neticesinde biz, Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçileceğini hemen hemen garanti gibi görüyoruz (...) bu seçimden sonra Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını hepimiz idrak edeceğiz. Ama bunun gerçekleşmesi, hepimizin gayret göstermesine bağlı.”

İstanbul - Anka

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