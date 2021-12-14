Ayhan Bilgen HDP’den istifa etti

Kars Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından görevden alınan Belediye Başkanı Ayhan Bilgen HDP üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bilgen, “Bireysel beklentilerle değil toplumsal kaygılarla 2007 yılında Binumut adaylığı ile başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum. Toplumsal eşitlik, eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurullarına ilettiğimi gibi kamuoyu ile de paylaştım. Birlikte çalışırken hangi ilke ve etik değerleri gözettiysem ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı. Ankara / Kars - Anka

Okunma Sayısı: 76

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.