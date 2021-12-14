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15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ayhan Bilgen HDP’den istifa etti

14 Aralık 2021, Salı
Kars Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından görevden alınan Belediye Başkanı Ayhan Bilgen HDP üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bilgen, “Bireysel beklentilerle değil toplumsal kaygılarla 2007 yılında Binumut adaylığı ile başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum. Toplumsal eşitlik, eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurullarına ilettiğimi gibi kamuoyu ile de paylaştım. Birlikte çalışırken hangi ilke ve etik değerleri gözettiysem ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara / Kars - Anka

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