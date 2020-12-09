AYM bağımsız değil

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Anayasa Mahkemesinin en zor günlerini geçirdiğini söyledi.

Gök, ümitsiz şekilde mahkemeyi izlemek zorunda kaldıklarını belirten Gök, “AYM bir yandan görevini yapmayarak bir kesimi memnun etmiyor, bir yandan da kimi özgürlükçü kararları verdiği zaman başka bir kesimi memnun etmiyor. Niçin? Çünkü bağımsız değiller, siyasî iktidarın tercihleriyle oluşturulmuş bir mahkeme” dedi. AYM’nin OHAL kararnamelerini denetlemediğini savunan Gök, “Devletin tüm kurum ve kuruluşlarını değiştiren 703 sayılı KHK ile 1 ve 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, devletin bütün kurallarını değiştiren kararnameler, tam iki yıldır Anayasa Mahkemesinin önünde duruyor. Onun için AYM’ye muhalefet güvenmiyor” diye konuştu. AA

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