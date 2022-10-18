AYM için samimiyet sınavı

TBMM’de kabul edilen “dezenformasyonla mücadele düzenlemesi” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a değinen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin görülmemiş bir “sansür yasası” getirdiğini öne sürdü.

Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu ucube yasayı iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine elbette taşıyacağız. Ancak bu iptal isteminin karara bağlanmasının seçim sonrasına kalacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Bu, Anayasa Mahkemesi için de büyük bir samimiyet sınavıdır. Anayasa Mahkemesi ya seçimin adil ve güvenli olmasını ciddi bir biçimde sakatlayan bu yasayla ilgili iptal istemini ivedilikle görüşerek, karara bağlamalı veya da bu sansür yasasını karara bağlayana kadar 29. maddesinin yürütmesini durdurma kararı vermelidir. Anayasa Mahkemesinin temel görevi, demokrasimize, fikir ve ifade özgürlüğüne, seçim adaletine vurulmak istenen darbeyi bertaraf etmektir.” Ankara - Anka

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