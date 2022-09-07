Ayrı girseydik İstanbul’u alamazdık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye’nin umutsuzluğunu ortadan kaldırdık biz. İstanbul ve Ankara alınmamış olsaydı, bugün ‘cumhurbaşkanlığını alabilirizi’ konuşamazdık. Ayrı ayrı girseydik alınamazdı” dedi.

Akşener, Youtube üzerinden yayın yapan Yeniçağ TV’de Selcan Taşçı’nın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akşener 31 Mart seçimleri ile alakalı bir soruya özetle şöyle cevap verdi: (...)Hatırlatmak isterim; 24 Haziran 2018’de dört parti, Millet İttifakı’nı kurduk ama üç adayın etrafında toplandık. Demokrat Parti bizim listemizden girdiği için onlar da beni desteklediler. Sonra Sayın Erdoğan, tekrar seçildi ve devam etti. 31 Mart’a giderken biz CHP’ye bir teklif götürdük, İYİ Parti olarak. Dedik ki ’31 Mart seçimlerine birlikte ittifak yaparak gidelim’. Onlar da bir ay kadar çalıştılar kendi aralarında, bir ay sonra geri döndüler, -ki ben sabırsız bir insanımdır- sonuç itibariyle geri döndüler birlikte gittik. Şimdi bu birlikte gitmenin neticesinde Millet İttifak’ı iki partiye döndü. Demokrat Parti ve Saadet, hemen hemen her yerde aday gösterdiler. Bizim hedefimiz İstanbul ve Ankara’ydı. Hep söylüyoruz; Ankara’daki adaylığında Sayın Mansur Yavaş’ın, bizim faydamız dokundu. İstanbul’daki adayın tercihi Sayın Kılıçdaroğlu’nundur, onun ferasetidir. Netice itibariyle Sayın İmamoğlu da seçildi. Bu iki partinin Millet İttifakı’nı devam ettirmesi büyük bir sinerji oluşturdu.”

Ankara - anka