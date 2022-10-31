Ayrı partileriz, ama aynı şeyleri söylüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesince yaptırılan 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi’nin temel atma törenine katıldı.

Altı genel başkanın bir arada olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ayrı partiler olduklarını ama aynı şeyleri söylediklerini, demokrasi ve adalet istediklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu, gelecek yüzyılın Türkiye’nin yüzyılı olmasını ve bölgede en güçlü ülkenin Türkiye olmasını istediklerini ifade etti.

Türkiye’nin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Yeni bir vizyon belgesi açıklayacağız dediler ve şöyle bağladılar, ‘Gelin hep beraber bu vizyon belgesinin içini dolduralım.’ Ne demektir bu? Bir şey yapamadık, belge boş, koyduk ama gelin dolduralım” dedi. Hiç kimsenin düşüncesinden ötürü yargılanmadığı, her türlü düşüncenin özgürce ifade edilebildiği bir Türkiye ve adalet sistemi istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Saraydan alınan talimatlarla karar veriliyorsa o ülkede, adalet yok demektir. Söyledim değişik yerlerde, Batıkent’te bir kez daha söylüyorum, size söz veriyorum, adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek” dedi.