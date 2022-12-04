Babacan: Amacımız Türkiye’yi de kazanmak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti il teşkilatında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Babacan, “Şu anda Cumhurbaşkanı adayı belirlemenin zamanı değil.

İnşallah Türkiye için en hayırlı ismi belirleyeceğiz ama belirleyeceğimiz isim inşallah Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak. Hedefimiz ve amacımız bu” dedi. Altılı Masa olarak seçimlerden sonra kurulacak hükümetin programını da çalıştıklarını ifade eden Babacan, şunları söyledi: “Bu ülkenin birikmiş sorunlarını çözmek için hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bunları erken aşamada bitirip, kamuoyuna duyurmamızdaki en önemli sebep; eksiğimiz olabilir tamamlayalım, yanlışımız olabilir düzeltelim, yeni öneriler gelebilir ekleyelim. Bugünden uzlaşıp, konuşup, anlaşıp seçme doğru gitmenin Türkiye için çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu bir ilk, daha önce denenmedi, demokrasi tarihimizde hiç yok. Onun için yaptığımız bu çalışmaları çok kıymetli buluyoruz.”

Malatya - Anka