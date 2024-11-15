Babacan: Bitirmiyorsanız menfaatiniz var demektir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son dönemde ülke genelinde yaygınlaşan yasa dışı sanal kumarın bitirilmesi gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Babacan, “Ben buradan Sayın Erdoğan’a ve ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Eğer ortaklığınız, bu işlerden menfaatiniz yoksa bu gece 00:00’da bunların fişini çekin. Yasadışı kumar bahsini gece yarısı bitirin. Eğer bitirmiyorsanız menfaatiniz vardır. Teknoloji falan hiç anlatmayın; külahıma anlatın onu…” dedi.

Babacan şöyle konuştu:

“Eğer menfaatiniz yoksa, bunlarla ortak değilseniz derhal son verin, bitirin. Devlet istediği zaman yapar. İşine geldiğinde haberdar, işine gelmediğinde kulağının üzerine yatıyor… Böyle bir şey kabul edilemez…”

Ankara - Adnan Solmaz