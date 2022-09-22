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23 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Babacan: Daha hızlı çalışma zamanı

22 Eylül 2022, Perşembe 17:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Seçime yaklaşıtığımız için biraz daha hızlı çalışmamız gereken bir dönem olacak. Birinci turda kazanmak istiyorsak hiçbir parti tek başına yapamaz, demek ki ortak adaylık modeliyle bu işi götürmek zorundayız. Mevcut Cumhurbaşkanı da MHP desteği olmasa 1. turda kazanamazdı” dedi.

T24’ün haberine göre, Babacan, 6’lı Masa çalışmalarını değerlendirirken, “ortak cumhurbaşkanı adayının şimdiden açıklanmasının son derece riskli olacağını, karışıklık çıkarabileceğini” söyledi. Babacan, 2 Ekim’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğindeki buluşmayla başlayacak 2. tur görüşmelerle “6’lı Masa’nın daha hızlı çalışması gereken bir döneme gireceğini” vurguladı. 6’lı Masa’da hiç seçim ittifakının konuşulmadığını, 6 partinin birlikteliğine henüz ‘ittifak’ demediklerini belirten Babacan, “Şu an biz gemileri yaktık, tek başımıza gidiyoruz” dedi. Babacan, ekonomideki kriz iklimini 6 ayda giderebileceklerini, ancak tek haneli enflasyon için 2 yıla ihtiyaç olduğunu belirtti.

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