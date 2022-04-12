Babacan: Talimatla enflasyon düşmez

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin iftar yemeğinde Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) temsilcilerini ağırladı.

Babacan, burada yaptığı konuşmada TÜİK’i ve hükümeti eleştirdi. Babacan, şunları söyledi: “Şimdiye kadar devletin açıkladığı rakamlara güvenin olmadığı dönemi pek görmemiştik. Zamanında TÜİK’i, Merkez Bankası gibi bağımsız bir kurum yaptık. Özel kanun çıkarttık. ‘TÜİK başkanları 5 seneliğine atanır, kimse dokunamaz’ dedik ki talimatla enflasyonu düşürmesin. Emir kulu yönetici geldiği zaman enflasyonu ‘düşürüyor’ ama hayatın gerçeğini değiştirmiyor.” Ankara - Anka

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