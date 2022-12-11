Babacan: Tek sorumlu Beştepe

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımında iktidarı eleştirdi.

12 Ekim’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasını videolu olarak paylaşan Babacan, “Aylar evvel uyarmıştı. Bugün peynirin, yoğurdun fiyatı el yakıyorsa tek sorumlusu var: Beştepe” ifadelerini kullandı.

Babacan, artan süt fiyatlarıyla ilgili, “Süt, şuan da artık kontrolsüz bir şekilde dokuz lira otuz kuruş gibi zaten piyasada açık artırmayla oluşmuş durumda. İnekler kesildikçe, süt veren hayvanların sayısı azaldıkça süt kıtlaştıkça artık bunun fiyatı artmaya mahkum. Beştepe’ye sesleniyorum, üretimi teşvik etmediğiniz, maliyetleri patlattığınız için çocuklarımız artık önümüzdeki aylarda süt içemeyecek, daha az süt tüketmek zorunda kalacak. Saçma sapan tezleriniz ve inatlarınız yüzünden hayvanlar kesime gönderildiği için insanlar yoğurt, peynir yiyemeyecek. Maliyetlerdeki artıştan da fiyatların artışından da siz sorumlusunuz” dedi.

Haber Merkezi