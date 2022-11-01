Babacan: Yeni yüzyılda otoriter zihniyete yer yok

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Babacan, “20. yüzyılın figürlerini yan yana dizmişler, ‘Türkiye Yüzyılı’ diyorlar. Geçen yüzyılda ne kadar büyük kriz varsa o krizi üretenleri yan yana dizip ‘Türkiye Yüzyılı’ masalı anlatıyorlar. Konuşma metinlerine bakın, yaptıklarının tam tersi. Prompterdan hak, eşitlik, birleştiricilik akıyor ama gerçekte kavga, düşmanlık, ayrışma devam ediyor. Türkiye’nin yeni yüzyılında bu otoriter zihniyete yer yok. Türkiye’nin yeni yüzyılında kavga, dövüş, hakaret, aşağılama, açlık, sefalet, onur kırıcı muamele olmayacak. Kutuplaştırma, düşmanlaştırma olmayacak. Sayın Erdoğan, hâlâ yeni anayasa sayıklıyor. Takıldı plak. 28 Ocak 2021 tarihinde, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le ilgili partiler arası süreci başlattığımızı ilan ettik. 4 gün sonra ‘Yeni anayasa çalışmaya başlıyoruz’ dedi. Sayın Bahçeli de defalarca yeni anayasa çalışmasını başlatacaklarını açıkladı. Aradan tam 1 yıl 9 ay geçti. Soruyorum Sayın Erdoğan’a; yeni anayasa hazırlığınız nerede? Biz ilan ettik. Kendi çalışmamızı zaten bitirmiştik. Altı partinin mutabakatıyla mutabakat metnimizi açıkladık. Bizim anayasa değişikliği çalışmamız hazır. Peki sizin yeni anayasanız nerede?” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 249

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.