Bağımlı yargı varken hiçbir şey değişmez

Kamuoyunda ‘9’uncu Yargı Paketi’ olarak bilinen ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kabul edilen yargı paketini eleştirerek, “Bir kişinin tüm erkleri kontrolü sebebiyle ‘bağımlı yargı’ varken, istediğiniz kadar Yargı Paketi çıkarın, hiçbir şey değişmez” dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, “Türkiye’de Yargı’yı, Cemil Meriç’in tabiriyle ‘küçüklerin takıldığı, büyüklerin yırtıp geçtiği bir örümcek ağı’ haline getirdiniz! Mafya, uyuşturucu ve bahis baronlarının, AKP’li FETÖ’cülerin, katillerin, yolsuzluk yapanların büyük miktarlarda para karşılığı Külliye’nin etrafında oluşturulan adalet simsarı, nüfuz pazarlamacısı güya ‘hukuk bürosu’ adı altında faaliyet gösterenler aracılığıyla cezasız kaldığı, serbest bırakıldığı bir adalet düzeni yarattınız; şimdi bu Yargı paketleri ile reform yapacaksınız, öyle mi?” diye sordu. Ankara - Mehmet Kara

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