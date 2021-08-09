Bahçeli: Baraj puanları düşürülsün

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel başarının düşük olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS), Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanının 140, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanının ise 160’a çekilmesini teklif etti.

Gençlerin önemli sorunlarından birisinin üniversite sınavı olduğuna işaret eden Bahçeli, “Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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