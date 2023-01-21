Bahçeli de “14 Mayıs” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girdiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur.” ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından, seçim süreciyle ilgili paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur. 14 Mayıs 2023’ü temel aldığımızda seçimlere 114 gün kalmıştır. Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet’in yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir.” MHP ve Cumhur İttifakı’nın 2023 seçimlerine hazır olduğunu belirten Bahçeli, yeni bir demokrasi zaferinin cumhurun vatanperver duruşuyla tezahür edeceğine inandığını ifade etti. AA

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