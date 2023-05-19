Bahçeli’den Oğan’a: Siyaseti at pazarına çeviren aciz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda isim vermeden Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ı hedef aldı.

Bahçeli, “Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir” ifadesini kullandı.

Bahçeli açıklamasında, “Doğrudur, bu aziz vatan sokakta bulunmamış, ancak sokak mantığına, suçluların keyfine, menfur emellere, terör hedeflerine de asla bırakılmayacaktır. Bunun güvencesi hem Türk milleti, hem de geleceğimizin tesellisi ve mükafatı Türk gençliğidir. Türkiye Cumhuriyeti pazarlıkla, lütufla, ikramla, siparişle kurulmamıştır. Ancak bu şekilde de Türk ve Türkiye Yüzyılının önüne geçilemeyecek, ket vurulamayacaktır. Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir” dedi.

Anka/AA