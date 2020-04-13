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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

13 Nisan 2020, Pazartesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İçişleri Bakanı Soylu'nun görevden ayrılma talebi ilişkin, "MHP, mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur." değerlendirmesinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her alanda çok yoğun ve sıcak bir mücadelenin içinde olduğunu vurguladı. 

Bilhassa yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınını engellemek amacıyla devlet-millet dayanışmasının en üst seviyede olduğuna işaret eden Bahçeli, aynı zamanda bugünkü sancılı ortamda seferberlik ruhuyla hareket edildiğine değindi.

Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkenin muazzam bir iradeyle duruş gösterdiğine dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır. Gelişmeler karşısında Sayın Bakanın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur. Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır."

AA

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