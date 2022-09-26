MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Enflasyon bugün arttıysa yarın iner. Hayat pahalılığı bugün varsa yarın her şey ucuzlar. İşsizlik, yoksulluk, terör, gelir dağılımı adaletsizliği mutlaka kökünden çözülür. Biz, Cumhur İttifakı’yız, lider ülke Türkiye’nin mimarıyız” dedi.

Devlet Bahçeli, “Aday Belli, Karar Net” sloganıyla önceki gün Erzurum’da düzenlediği mitingde konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı adaylarıyla alakalı olarak, “Cumhur İttifakı olarak birleştik, bilendik. Varsın birileri köhne cumhurbaşkanı adaylarını arayadursun, varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup sahnenin arkasında çıkar kavgasına tutuşsun, bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.” ifadelerini kullandı. Erzurum - anka

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