Bahçeli: Esad ile de görüşülmeli

Grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesini değerlendirdi.

Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar’da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşme vasatı (ortamı) açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır” dedi. Başlatılan Pençe-Kılıç harekatına da değinen Bahçeli, “Havadan başlatılan operasyonların kara gücümüz dahil edilerek tamamlanmasını da ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

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