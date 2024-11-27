Bahçeli medyayı tehdit etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’de düzenlenen grup toplantısında medya organlarını ve gazetecileri hedef aldı.
Özellikle Halk TV’nin adını anan Bahçeli, “MHP’ye saldırı ortamı açan, taltif ve teşvik eden medya organlarını ve medya patronlarını tek tek not aldığımızı, yeri ve zamanı gelince de burunlarından fitil fitil getireceğimizi, kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının tenhada özrünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Ankara - Anka