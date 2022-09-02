Bahçeli’nin hedefi sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sosyal medyanın mutlak surette denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Bu kapsamda 1 Ekim 2022 tarihinde, TBMM çalışmalarına başlar başlamaz hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılarak gittikçe büyüyen, huzur ve güvenliğimizi artan şekilde yutan kara delik hukuki bir temele bağlanmalıdır.” dedi.

Bahçeli, “Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp siyaset oluşturmaya, rant ve ikbal devşirmeye heveslenen muhalefet partilerinin acizliği, fırsatçılığı ve tükenmişliği artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır. Bu tip bir teşebbüs elbette faillerini ve figüranlarını rezil edecek, cezai sorumluluk altına sokacaktır. Sosyal medya aracılığı ile provokasyon üstüne provokasyona meyledenler, Türkiye’nin önüne taş koymaya muktedir olamayacaklardır. Bunu en başta aziz milletimiz prim ve izin vermeyecektir.” görüşünü paylaştı.

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