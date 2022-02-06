Bahçeli: Seçime hazır olun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Kızılcahamam kampında teşkilatın seçimlere hazırlıklı olmasını istedi.

Bahçeli, yakın ekibi ve milletvekillerinden teşkilatın seçimlere hazırlıklı olmasını istedi. Cumhuriyet’inhaberine göre, MYK, MDK ve milletvekillerinin katıldığı basına kapalı toplantıda, ilk olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin sunum yaptı. MHP lideri Bahçeli partililere ülke gündemine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli’nin “tüm yöneticiler ve milletvekilleriyle, teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlıklı olmasını, saha çalışmalarına ağırlık verilmesini, özellikle muhalefetin söylemlerine karşı halka Cumhur İttifakı’nın tezlerinin anlatılmasını” istediği öğrenildi. Haber Merkezi

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