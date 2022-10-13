"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

13 Ekim 2022, Perşembe 17:21
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından dördüncüsü Divan Kuruçeşme'de düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda, programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı. Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."

Emekliler ve çalışanlar memnun olacak

Çalışma hayatının çözüm bekleyen sorunlarının çözümünde sona yaklaştıklarını, bunlar arasında yer alan EYT'nin aralık ayında çözüme kavuşturulacağını vurgulayan Bilgin, şu bilgileri verdi:

"Bütün sorunları aşmaya dönük kapsamlı bir düzenleme olduğunu şimdiden söyleyeyim. Bu, çok detaylı bir çalışma. Burada çok sayıda insan var, onların her birinin özel durumu söz konusu. Bireysel sorunları da kolektif bir sorunu çözer gibi çözeceğiz. O bakımdan çalışma hayatında insanların gelecekleriyle ilgili endişelerini giderecek bir şeffaf düzenleme gündeme gelecek."

Moderatör Yılmaz'ın, "Çalışanlar ve emekliliği bekleyenler memnun olacaklar mı" yönündeki sorusunu Bilgin, "Tabii tabii." diye cevapladı.

"Çalışma düzeninin değişeceği bir zamandayız"

Endüstri çağıyla birlikte zaman kavramının değiştiğini ve mesai kavramının oluştuğunu belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"Bugünkü post endüstriyel dönemde, zaman algımızın ve çalışma ilişkilerimizin değişmesi lazım. 8 saat mesaiye göre çalışma düzeninin değişeceği bir zamandayız. Emeğin daha üretken olacağı bir teknolojik dönüşüm ortamındayız. Bu ortama göre bu ilişkilerin hepsi değişecek. Uzaktan çalışma, evden çalışma. Burada önemli olan, çalışanın hangi iş ilişkisi içerisinde çalışırsa çalışsın, kişinin sosyal güvencesini sağlamak, yeni sendikal modellere sahip olacağı hakların kendisine kazandırılmasıdır."

AA

Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Afrika en ciddi gıda kriziyle karşı karşıya

    Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

    Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Temelsiz iddia ve ithamlar içeren bu kararnameyi kınıyoruz

    Dünyada ve ABD'de yeni gündem: Biden'ın tehlikeli "nükleer" gafı

    'Mayınları temizlemek için 30 yıl ve 25 milyar dolar gerekiyor'

    Fransa’daki büyük greve nükleer santraller çalışanları da katıldı

    Eğitimde de hüsran

    Dünya Sağlık Örgütü: Dünya genelinde 70 binin üzerinde maymun çiçeği vakası var

    Musa Aydın’a da basın kartı verildi

    Pakistan'daki sel afetinde bilanço çok ağır

    Putin: Avrupa için Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir

    Kur’an’a saldırı cezasız kalmamalı

    Uzman Çavuş İbrahim Han şehit oldu

    Paris’te özel jetler mahsur kaldı

    Rusya’ya içerden eleştiri

    Fiyatlar baskılanıyor

    Güler misin ağlar mısın?

    İşsiz sayısı 7,3 milyonu geçiyor

    Rüşvet de, yoksulluk da, yolsuzluk da senin eserin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ülke bu hale nasıl geldi?
    Mikail YAPRAK

    Ölüm ve ayrılık
    Genel

    Musa Aydın’a da basın kartı verildi
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya’nın siyasetlerle ilişkileri
    Süleyman KÖSMENE

    Denizli Fuarı izlenimleri
    Genel

    Eğitimde de hüsran
    Risale-i Nur'dan

    Halk Fırkasının millet karşısında ehemmiyetli bir vazifesi var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Türkiye “yasaklar ülkesi” haline getiriliyor
    Genel

    Kur’an’a saldırı cezasız kalmamalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.