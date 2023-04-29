Bakan Soylu'nun ‘14 Mayıs seçimi siyasî darbe girişimi’ sözüne tepkiler sürüyor

14 Mayıs seçimlerini “siyasi darbe girişimi” olarak tanımlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklaması tepki çekti. Muhalefet, Soylu’yu istifaya davet etti.

Soylu: 14 Mayıs siyasi darbe girişimi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “14 Mayıs’ta kazandığımız takdirde Türkiye’de darbe olacakmış. Hadi oradan be!” CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Sandıkları koruması, ülkede huzuru ve güveni sağlaması gereken İçişleri Bakanlığı, ama bunu bizzat provoke eden İçişleri Bakanının ta kendisi! Görevini yerine getirmeyeceğini açıkça beyan ederek seçime şaibe düşüreceğini ima eden bu zat derhal istifa etmelidir!” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise “Bu darbeci kafanın ifadesi. Demokrasiye inanmayanların, halkın iradesine saygı göstermeyenlerin, baskıcı zihniyetin bir ifadesi bu” değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı İstifa etmeli

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, “Seçimi kaybetme korkusu ile 14 Mayıs’a ‘siyasi darbe’ bile diyebilecek raddeye gelmeleri tek kelimeyle trajikomik” Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, “Demokratik bir seçimi darbe girişimi olarak niteleyen bu şahıs İçişleri Bakanlığı koltuğunda 1 dakika bile oturamaz, oturmamalıdır. Onuru varsa istifa etmeli, yoksa da Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmalıdır. Bu şahısın İçişleri Bakanı olarak gireceğimiz bu seçim ve sonrasında yaşanacaklar ülkemiz için tehdittir, tehlikedir, beka sorunudur.” Soylu’ya tepki gösterenler arasında Şahan Gökbakar ve Mustafa Sandal gibi ünlü isimler de vardı.

Haber Merkezi