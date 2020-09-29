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30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bakana göre kur önemli değil

29 Eylül 2020, Salı 14:00
Üç yıllık ekonomik yol haritasını ihtiva eden Yeni Ekonomik Programı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantı sonrası döviz kurlarındaki durumu soran gazetecilere, “Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum” cevabını verdi.

NTV yayınında Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendiren Dünya Gazetesi yazarı ve yönetim kurulu başkanı Hakan Güldağ, Albayrak’a toplantı çıkışında döviz kurlarındaki durumu sorduğunu aktardı.

Güldağ, Albayrak’ın “Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya bakmıyorum. Sanayimiz güçlü. Oraya hiç bakmıyorum. Kur artık bizim elimizde” dediğini aktardı.

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