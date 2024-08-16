Bakana kim haddini bildirecek?

Anayasa Mahkemesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğuna hükmetmişti.

Kararın ardından CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi’nden oluşan muhalefet partileri, Meclis’in, AYM’nin Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı’na dilekçe sundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Genel Kurul’u 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00’te toplantıya çağırdı. Adalet Bakanı Tunç’un, “Adli yargının verdiği kesin hüküm ortadayken Meclis’in yapabileceği bir şey söz konusu değil” ifadelerine tepki gösteren Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, “Konu Yüce Meclisimizin gündemindedir’ cümlesinden bir harf daha fazlasını söyleyememesi gereken bu arkadaşlara kim haddini bildirecek? Parlamentomuzun başkanı olarak siz değilseniz kim Sayın Numan Kurtulmuş?” dedi. Mehmet Kara - ANKARA

Okunma Sayısı: 330

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.