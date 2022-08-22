Bakanın ölçüsü: “Biraz daha insanî...”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hasta hükümlülerin tahliyesine ilişkin olarak, “Hasta olan hükümlülerle ilgili mevcut düzenlemeleri biraz daha insani ölçüler içinde nasıl yapabiliriz, buna bakıyoruz” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin haberine göre, Bozdağ, “Cezaevinde hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili adli tıp kurumunun raporu, sonra da toplum güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmadığına ilişkin cumhuriyet savcılığının kararı gerekiyor. Şimdi pek çok kamuoyuna yansıyan konu var. Falan isim için ayrım var. Bir ayrım yok. Adli Tıp Kurumu tek başına hayatını idame ettiremeyecek raporu verirse, bu değerlendiriliyor. Biz bakanlık olarak, cezaevinde hayatını tek başına idame ettiremeyecek kadar hasta olan hükümlülerle ilgili mevcut düzenlemeleri biraz daha insanî ölçüler içinde nasıl yapabiliriz, buna bakıyoruz. Hasta hükümlülerin lehine olacak şekilde nasıl tanzim ederiz bakıyoruz. Uluslararası hukuku, diğer ülke uygulamalarını inceliyoruz. Uzmanlarla istişare ediyoruz. Tedaviyi önceleyen bir yaklaşımı esas alacağız.” dedi. 28 Şubat davasında tutuklanan Çevik Bir’in sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesinin ardından demans teşhisi konulan Aysel Tuğluk’un tahliyesinin reddedilmesine avukatları tepki gösterip “Kişiye göre hukuk işletiliyor” yorumunu yapmıştı. Haber Merkezi

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