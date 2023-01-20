Bakanların mal varlıkları soruşturulsun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Şehir Üniversitesi’yle ilgili kendisi hakkındaki iddialarına cevap verdi.

Davutoğlu, şunları söyledi: “Bir kez daha buradan kamuoyuna duyurmak istiyorum. Erdoğan’a yaptığım çağrıyı bir kez daha tekrar ediyorum. Madem ortada bir yolsuzluk iddiası var, 7 Aralık 2019 da yaptığı konuşmaya verdiğim cevabı tekrar ederek söylüyorum ve net bir çağrıda bulunuyorum. Yaşayan cumhurbaşkanı ve başbakanlar ve bütün bakanlar, -o açıklamamda sadece ilgili bakanlar demiştim, şimdi değiştiriyorum, bütün bakanlar. Çünkü ekonomiyle ilgisi olmayan İçişleri Bakanı ve farklı bakanlar; neler döndüğünü ve dönmekte olduğunu hepimiz biliyoruz- bütün bakanlarla ilgili araştırma ve soruşturma komisyonu kurulmalı. Erdoğan samimiyse bu komisyonu kursun, önce de benim mal varlığım araştırılsın, birinci derece akrabalarımla birlikte. Ama hemen arkasından Erdoğan’ın, Binali Yıldırım’ın ve Berat Albayrak’ın ve diğer bütün bakanların mal varlığı araştırılsın. Niye kaçıyorsunuz? Siyasi olarak arınma vakti. Hadi arınalım.”

Ankara - Anka