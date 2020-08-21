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24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Baraj demokrasinin önünde bir engel

21 Ağustos 2020, Cuma 23:30
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, seçim barajının demokrasi önünde büyük bir engel olduğunu söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, gazetecilerle basın toplantısı düzenledi. Joe Biden’ın açıklamalarından son muhalefetin eleştirilmesine dikkat çeken Ağıralioğlu, “Joe Biden meselesi muhalefetin sessiz kaldığı ithamlarıyla birleşip, iktidarın muhalefeti denediği, millilik ve yerlilik kantarına çıkardığı bir uygulama alanı haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Atanmış insanların, seçilmiş insanların ne yapacağını sınadık, denedik onun için sessiz kaldık gibi cümlelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde alışmamızı istedikleri şey bürokratların siyasetçilere parmak sallaması ise biz asla böyle bir şeye alışmayacağız. Atanmış bir adamın siyasetçiler ile ilgili deneme sınama cümlelerine asla razı olamayız, katlanamayız” dedi.

Üzüm vereceklerine bağcıyı dövüyorlar

Son günlerde tartışılan seçim barajına da değinen Ağıralioğlu, “Biz baraj problemi olan bir parti değiliz. Ama baraj demokrasinin önünde bir engeldir. Hükümet bu ara üzüm yemek yerine bağcıyı dövmek hevesindedir. Barajı konuşuyor olmalarının sebebi cumhur ittifakının karşısında millet ittifakının başarısı iktidarı tedirgin etmiş olabilir” ifadelerini kullandı.

Ortak deklarasyon açıklayalım dedik 

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de tepki gösteren Ağıralioğlu şunları söyledi: “Kendisine ahmaklık etme diyen Trump’a mektubu çok daha devlet ciddiyetimize, milletimizin büyüklüğüne uygun vermiş olmasını teminen uyarılarda bulunmasını arzu ederdim. Sınırımızın altında PKK’ya devlet kurdurmaya teşebbüs etmiş Trump’a böyle cılız bir millet hissi verme Sayın Cumhurbaşkanım demesini arzu ederdim. Karabağ’da, İdlib’de başımıza gelmiş onca felakette, çocuklarımıza yapılan o hain saldırıdan sonra Putin’e verilen o cevabın ne kadar cılız olduğunu Sayın Erdoğan’a hatırlatmasını çok arzu ederdik. Kastettiği şey Bahçeli’nin Biden’e verilen tepkilerin yetersizliği ise tam olarak ne söylememizi murad ediyor. Böyle bir açıklama alçaktır dedik, böyle bir açıklama kimsenin tenezzül edemeyeceği bir şeydir dedik, ortak deklarasyon açıklayalım dedik, ne dememizi bekliyorlar.”

Ankara - Anka

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