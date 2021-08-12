Baraj düşürme eğitimde başarısızlığı örtmez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde haftalık değerlendirme toplantısını yaptı.

Üniversite sınavında barajın düşürülmesi konusunda Karamollaoğlu, “Bugün ortalama 500 bin öğrencimiz, üniversite sınavlarında barajı geçemedi, tercih dahi yapamayacaklar. Hiçbir başarı tesadüf olmadığı gibi hiçbir başarısızlık da tesadüf değildir ve bu başarısızlık kesinlikle öğrencilerimize atfedilemez, eğitim sisteminden kaynaklanmaktadır. Barajı düşürme teklifleri de bu başarısızlığın üstünü örtmeye yetmez, bunu da bilmemiz gerekir” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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