KARAMOLLAOĞLU: ADALET OLMADAN BARIŞ VE HUZUR OLMAZ. İMAMOĞLU: MİLLET İTTİFAKININ EN ÖNEMLİ PROJESİ HUKUK VE ADALET.

ADALETSİZ İSLAM OLMAZ

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Türkiye'de barış ve huzurun tesis edilmesi için ahlaki ve manevi değerlere sahip çıkılması gerekir. Bunların da başında adalet gelir. Adalet mülkün temelidir. Adalet devletin zihnidir de deniliyor. Adalet olmadan İslam olmaz.”

HAK, HUKUK, ADALET DÜZENİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: ““Millet İttifakının belki de en büyük projesi bu topraklara hak, hukuk ve adalet düzenini getirecek olmasıdır. Hep birlikte 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve 15 Mayıs'ta yeni bir güne başlayacağız.”

***

Barış ve huzur için adalet şart

“Adalet olmadan bir ülkede huzur ve barış olmaz” diyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,“Ahlaki ve manevi değerler ihya edilmeden bir toplumda huzur da olmaz” diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Beylikdüzü Kadir Gecesi İftar Programı’nda vatandaşa seslendi. Karamollaoğlu, programda şöyle konuştu: “Şu, üç noktaya vurgu yapıp huzurunuzdan ayrılacağım. Birinci mesele, ülkede barışın ve huzurun tesis edilebilmesi için birinci konumuz bizim ahlaki ve manevi değerlerimize sahip çıkmaktır. Ahlaki ve manevi değer dediğimiz zaman, Sadece utanma duygusu gündemde olmamalı. Biz toplumu bir arada tutan, barışı sağlayan, adaleti tesis eden bütün manevi meseleleri, ahlaki ve manevi değerler olarak kabul ediyoruz. Bunun da başında adalet gelir. Adalet mülkün temelidir. Bazıları ‘Adalet devletin dinidir’ de diyorlar. Adalet olmadan bir ülkede huzur ve barış olmaz. Ama onun hemen arkasından başka konular da gündeme gelir. Elbette dürüstlük, fedakarlık, diğerkamlık olmak mecburiyetinde. Yememek, yedirmemek. Kamuoyunun malına sahip çıkmak. Onun ne yolsuzlukla heba edilmesine fırsat vermek ne de israf etmek.”

Topyekun seferberlik ilan etmeliyiz

“Ahlaki ve manevi değerler ihya edilmeden bir toplumda huzur olmaz” diyen karamollaoğlu, şunları söyledi: “Bir toplumda adalet yoksa, bir toplumda yolsuzluk kural haline gelmişse, itibar kazanmak için israftan çekinmeme gibi bir tavır sergilenirse, o ülkede sadece manevi yönden huzur olmadığı gibi maddi yönden de problemlerimiz çığ gibi büyür. Fedakarlık duygusu, insanın kendi içinde olması icap eder. Kendimden, yandaşlarımdan, ailemden çok toplumu düşünmekle mükellefim. Özellikle de siyasilerin bu konuyu önemseme mecburiyeti var. Bir siyasi, toplumdan önce kendi menfaatini, çevresini, kendisiyle beraber siyaset yapanları öncelerse oradan hayır çıkmaz. Elbette, bu tek başına yetmez. Biz toplumun maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için topyekun bir seferberlik ilan etmek mecburiyetindeyiz.”

Millet İttifakının en büyük projesi hukuk

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çatalca’daki süt sığır yemi dağıtımı ve halk buluşmasında konuştu. İmamoğlu, “13’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki ‘Parti rozetinizi çıkaracaksınız, artık millete hizmet edeceksiniz.’ İşte bu erdemli davranış, ahlaklı davranış, memleketinin her hassasiyetine özenli davranıştır. Size en büyük Millet İttifakı’nın belki de en büyük projesinin bu topraklara hak, hukuk ve adalet düzenini getirecek olması olduğun buradan söylemek istiyorum. Hak, hukuk, adalet deyince aklımıza kim geliyor? Evet Kılıçdaroğlu geliyor. Hep birlikte 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız. Eşimize, dostumuza, komşumuza, milletin iktidar olması için çalıştığımızı hissettireceğiz ve hep birlikte 15 Mayıs’ta yeni bir güne başlayacağız” dedi.

İstanbul - Anka