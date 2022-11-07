Basın özgürlüğü olmadan demokrasi ilerleyemez

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in hazırladığı Ekim 2022 Basın Özgürlüğü Raporu’na göre; ekim ayında gazeteciler 60 kez hakim karşısına çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” tanıtım toplantısına bazı muhalif gazetecilerin de çağrılmasının “AKP’nin basın özgürlüğü açılımı” gibi sunulduğunu söyleyen Çakırözer, “Ama ekim ayında, Basın Özgürlüğü Raporu’muz ortaya koydu ki, Türkiye’de yine basının özgürce çalışmasını kısıtlayan, gazetelere sansür, televizyonlara karartma gibi uygulamalar birbiri ardına geldi” dedi. RTÜK’ün televizyon kanallarını karartmayı sürdürürken, basın ve ifade özgürlüğü alanında yeni kısıtlamalar getirecek ‘sansür yasası’ da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Çakırözer, “Türkiye Yüzyılı belgesi açıklayıp kucaklaşma, özgürlük, adalet, şefkat demekle olmuyor. 20 yılın sonunda Türkiye’de sadece basın özgürlüğü alanındaki kısıtlamalar dahi bu sözlerin havada kalacağının delili. Basın özgürlüğü olmadan Türkiye’de demokrasimiz asla ilerleyemez” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Fatih Karagöz

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