Basın özgürlüğü olmazsa demokrasi ve hukuk olmaz

Kasım ayı boyunca gazetecilerin 87 kez hakim karşısına çıktığını belirten gazeteci kökenli CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Kasım ayı basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve gazetecilik için en karanlık aylardan biri oldu. Hep diyoruz basın özgürlüğü olmazsa demokrasi olmaz, hukuk devleti olmaz. Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı sağlanana dek mücadelemiz sürecek” dedi.

Her ay düzenli olarak kamuoyu ile paylaştığı basın özgürlüğü raporunu yayınlayan Çakırözer, Kasım ayı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre son bir ayda ifade ve basın özgürlüğü alanında yaşanan ihlalleri sıraladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sorusundan rahatsız olduğu gazeteci Hilal Köylü’ye ‘mesleğini bırak’ şeklinde tepki gösterdiğini bildiren Çakırözer, MHP liderinin Meclis’teki grup toplantısında Halk TV ve bazı basın organlarını tehdit ettiğini söyledi. RTÜK’ten Kasım ayında da ceza yağdığını da ifade eden Çakırözer, milyonlarca takipçisi olan platformların aylardır kapalı olduğunu söyledi. İstanbul - Seyhan Şentürk

Okunma Sayısı: 119

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.