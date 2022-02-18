İYİ parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yılmaz Karaca’nın gündeme getirdi sorunları TBMM’ye taşıdı.

Subaşı, “TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Antalya’da yapılan toplantıda Basın İlân Kurumu’nca Aralık ayı sonuna kadar belirlenmesi gereken yerel gazete resmî ilân fiyatlarındaki ücret artışlarının hâlâ belirlenmediğini eleştirerek bu sebeple yerel basının zor durumda kaldığını, hatta birçok yerel gazetenin kapandığını açıkladı. Basının girdi fiyatlarının arttığını, SEKA’nın da devreden çıkması ile ithal kâğıt fiyatlarının sektöre pahalıya yansıdığını, pandemi döneminde birçok sektör için destek paketlerinin açıklandığını, ancak basına hiç destek verilmediğini söyleyerek adeta cezalandırıldıklarını söyledi” diye konuştu. Subaşı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u siyaset yapmak yerine basının sorunları ile ilgilenmeye dâvet ederek, “Basının sesine kulak verin” dedi. Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 175

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.