Baskı ortamı yakında sona erecek

CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer kamuoyu ile Nisan ayı Basın Özgürlüğü Raporunu paylaştı.

Çakırözer, “Türkiye’nin basın özgürlüğünde karşı karşıya kaldığı kara tablo yine değişmedi. Halkın haber alma hakkı için mücadele veren gazetecilere, basın kuruluşlarına engelleme, baskı, ceza, hapis bitmiyor. Seçimlere günler kala, halk gerçekleri öğrenemesin diye maalesef bu baskı daha da artıyor. Ama az kaldı. Demokrasiyi, basın özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını yok sayan bu sansür, baskı ortamı çok yakında sona erecek. Türkiye’nin, gazetecilerin, 84 milyonunun hakkı olan ifade ve basın özgürlüğünün sağlandığı demokrasi ortamını hep birlikte inşa edeceğiz” dedi. Ankara - Recep Gören

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