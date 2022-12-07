Baskılara karşı dayanışma zamanı

Kasım ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nda gazeteciler ve basın kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları kamuoyu ile paylaşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Türkiye’de birkaç ay sonra yapılacak seçimlerin adil ve özgür bir ortamda gerçekleşmesinin en önemli güvencelerinden birisi basın özgürlüğüdür. Ancak son aylarda gazetecilerin haber takibinin polis tarafından şiddet de kullanılarak engellenmesi uygulamalarındaki olağanüstü artış ve sosyal medyanın tümüne yönelik hukuki temelden yoksun karartma uygulamaları seçim sürecinin adil ve özgür ortamda geçmeyeceği kaygılarını artırmakta. Tüm baskı ve karartmalara rağmen halkın haber alma hakkı için mücadele veren gazeteciler ve basın kuruluşları ile tam dayanışma zamanıdır” dedi.

Türkiye’de gazetecilerin haber yapmasını, vatandaşların haber alma hakkı ve basın özgürlüğünü kısıtlayan ihlaller Kasım ayına da damgasını vurduğunu söyleyen Çakörgözer, “İstanbul’da yaşanan saldırının ardından sosyal medyaya yönelik bant daraltması ile televizyonlara yayın yasağı getirilirken, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde haber takibi yapan gazeteciler de emniyet görevlileri tarafından ablukaya alınarak haber yapmaları engellendi. Kasım ayını da adliye koridorlarında haberlerini savunmak için harcayan gazeteciler AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı’nın oğlunun arkadaşıyla ilgili ve Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervindeki eksilmeye ilişkin haberleri nedeniyle cezalara mahkum edildi” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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