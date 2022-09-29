Başörtülüler konu mankeni değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İşte şimdi CHP ne yapıyor; sembolik olarak her zamanki yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor” sözlerine yönelik olarak, “Ah Erdoğan ah… Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor. Kadınlara “tane” mi dersin, “birkaç başörtülü” mü dersin, “konu mankeni” mi dersin, “sembolik” mi dersin. Neler neler dersin... Muhafazakar genç kadınlara sesleniyorum; siz ‘tane’ değisiniz, ‘konu mankeni’ değilsiniz, ‘sembolik’ değilsiniz; hepiniz bireysiniz ve kazanımlarınız sizin başarınızdır” dedi.

Recep Gören - ANKARA Kılıçdaroğlu; Erdoğan’ın, “İşte şimdi CHP ne yapıyor; sembolik olarak her zamanki yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor, geliyor yakasına bir rozet takıyor, ‘bak işte biz sizden yanayız, sizinle beraberiz’... Buradan ben o kardeşlerime de sesleniyorum, gelmeyin bu oyuna. Sizin bu oyuna gelişiniz, bilesiniz ki bu işi bu ülkede hakkıyla yapanlara da saygısızlık olur” sözlerine tepki gösterdi. KIRAT ROZETİNİ UYSAL’A VERDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; ‘altılı masa’nın CHP ev sahipliğinde 2 Ekim’de yapılacak toplantısı öncesinde Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Uysal görüşme sonrasında sosyal medya hesabında Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine ilişkin şu mesajı yayınladı: “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkezimizde bizleri ziyaret etti. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bir il programında kendilerine takdim edilen kırat rozetini de bize iletmek üzere kabul edip büyük bir nezaketle iletmesi dolayısıyla da ayrıca teşekkür ediyorum.”

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