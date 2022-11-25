Başörtüsü AKP’nin elinde enstrüman oldu

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Gazete Duvar’a konuştu.

Aydın, son günlerdeki başörtüsü tartışmaları ile ilgili, “İktidar bu konuyu kendisine en faydalı olacak şekilde gündeme getirecektir. Eğer kendisine fayda sağlamayacaksa sümen altı edecektir. Bunu biz bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey var; 2010’dan sonra birtakım düzenlemelerle başörtüsü meselesi kamuda sorun olmaktan çıktı. Sorun olmaktan çıkmakla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi’nin elinde başörtüsü enstrüman oldu. 2012’lerden itibaren, Türkiye’de bir iktidar değişimi söz konusu olursa bir kısım kazanımların heba olacağına yönelik söylemler kullanıldı. Bunu gören sayın Kılıçdaroğlu da, sözlü olarak birçok kere başörtüsünün Türkiye’nin sorunu olmayacağını, kadınların başörtülü ya da başörtüsüz olma durumunun tarihe karıştığını dile getirse de geçmişteki bir takım travmalardan dolayı bu sözler inandırıcı görülmedi ki, ya da AK Partili yöneticiler bunu kullandıkları için yasal düzenleme önerisinde bulundu. Samimi bir yaklaşımdı diye düşünüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi de, tabiri caizse, yediği golü çıkarmak için el yükseltti.

Haber Merkezi