Başörtüsü yasakçılarıyla ittifak kurdular

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya’da bir otelde düzenlenen partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabında paylaştı.

Türkiye’de 28 Şubat hayaletinin dolaştığını söyleyen Babacan, “Hatırlıyor musunuz, o dönemin generalleri bin yıl sürecek demişlerdi. Onu o generaller o rütbeliler başaramadı. Ama Sayın Erdoğan ve ortakları başarma gayretinde şu anda. Yıllardır bu ülkeden def etmeye çalıştığımız her türlü zihniyet geldi, iktidarın yanı başına oturuverdi. İktidardaki de memnun ha bir şikayeti görünmüyor, sık sık onlarla poz vermeyi de bir marifet sayıyor. İktidarın yanındaki zihniyet başörtülü olduğu için Meclis’ten vekil kovan Meclis’e girebilmesi için kadınlara başını açtıran zihniyettir unutmayalım” diyerek iktidarı eleştirdi. Haber Merkezi

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