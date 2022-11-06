Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, twitter hesabından yayınladığı video ile Erdoğan’a seslenerek, “Referanduma götürerek istismar etme derdinde.

Teklifin sahibi olan ana muhalefete partisi ile görüşerek sorunu TBMM’de külliyen çözmek yerine HDP’ye heyet göndermek neyin nesi Allah aşkına?” dedi. Davutoğlu, “Yapma Sayın Erdoğan, başörtüsünü referanduma götürme. Başörtüsü bir gollük pas değildir. Yazık olur Sayın Erdoğan” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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