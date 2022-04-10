Bayram ikramiyeleri artırılmalı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, KRT TV’de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında konuk oldu.

Usta ve Budak, dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesinin artırılması için önerge hazırlığında olduklarını açıkladı. Usta, şunları söyledi: “Yapılacak çok şey var ama vatandaş açısından acil olanı bayram ikramiyesi. 3 bin 500 lira civarında olması gerekiyor. Hadi bunu veremedi diyelim, bu yıl en azından gıda enflasyonu kadar artırılması yani yaklaşık 2 bin liraya getirilmesi lazım. Baskılarımızı iktidara sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur maaşları ve emekli maaşlarının da güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz, insanların alım gücünü artırmamız gerekiyor.” Ankara - Anka

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