Bayramlaşmaya gitmek hayal oldu

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, akaryakıt zamları soncunda, 1 yılda yüzde 200 artan şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarıyla memlekete bayramlaşmaya gitmenin hayal olduğunu söyledi.

Akaryakıt zamlarından şehirlerarası otobüs biletleri de hâliyle nasibini aldığını ifade eden Güzelmansur, “ TÜİK’in enflasyon sepetine göre bile 2021 Mart ile 2022 Mart arasında, son bir yılda şehirlerarası otobüs biletlerindeki fiyat artışı % 200. Hâl böyle olunca üniversite öğrencilerimiz ailelerini görmeye gidemiyor. Çocuklarını görmek isteyen aileler aralarında çocuğunu görmeyi sıraya bağladılar; bir seferinde anne, diğer seferinde baba gitmek zorunda kalıyor. (...) Buna ne şehirlerarası sefer düzenleyen otobüs firmalarının ne de vatandaşın dayanacak gücü var” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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