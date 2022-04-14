"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Bayramlaşmaya gitmek hayal oldu

14 Nisan 2022, Perşembe 18:00
Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, akaryakıt zamları soncunda, 1 yılda yüzde 200 artan şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarıyla memlekete bayramlaşmaya gitmenin hayal olduğunu söyledi.

 

Akaryakıt zamlarından şehirlerarası otobüs biletleri de hâliyle nasibini aldığını ifade eden Güzelmansur, “ TÜİK’in enflasyon sepetine göre bile 2021 Mart ile 2022 Mart arasında, son bir yılda şehirlerarası otobüs biletlerindeki fiyat artışı % 200. Hâl böyle olunca üniversite öğrencilerimiz ailelerini görmeye gidemiyor. Çocuklarını görmek isteyen aileler aralarında çocuğunu görmeyi sıraya bağladılar; bir seferinde anne, diğer seferinde baba gitmek zorunda kalıyor. (...) Buna ne şehirlerarası sefer düzenleyen otobüs firmalarının ne de vatandaşın dayanacak gücü var” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    14.4.2022 23:07:03

    Millet sılai rahim yapamıyacakmış dettmi,Gral tüm tv'lere öıkıp 250 gr'lık çay paketlerini dağıtacak,bohçalı efendi de daş fırında yaptırdığı pöskiviterden millete dağıtacak ve millette millet bahçelerinde bir uçtan diğe ruca yuvarlanarak bayram edecek diyorlar.Olmaz olmaz demeyin,birinin iki dudağı arasından çıkana tabi olan aklı gıtların şen şakrak yuvarlanışını izleyin

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

AKP ve kabine arasında asgari ücret ve ikramiye çatlağı

Türkiye için borç krizi uyarısı

Bu ölüm nasıl oldu?

Zafer Havalimanı zarar şampiyonu

Baskın seçim hazırlıkları

Gençler AB’yi istiyor

Guterres: Ukrayna-Rusya Savaşı 1,7 milyar kişiyi etkiliyor

İslam Alimleri, Aksa konusunda uyardı

Batı Şeria patlamaya hazır

Bayramlaşmaya gitmek hayal oldu

İlk 30 bin ya da 40 bin kişi Hacca gidecek

'İzinsiz enflasyon açıklayana ceza' iddiası

Rize-Artvin Havalimanı'nda test uçuşu yapıldı

'Rusya'nın Baltık bölgesinde nükleer silahı var' iddiası

Mariupol’de son 24 saatte 1160 Ukrayna askeri teslim oldu

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 197 çocuğun öldüğünü açıkladı

Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 900 asker kaybetti

Bediüzzaman'ın fikir dünyasında zulüm ve hakarete yer yok

1 asırlık ekşi mayadan üretiliyor, 7 gün taze kalıyor

En Çok Okunanlar

İbrahim ERSOYLU

Zulme karşı gelmek ve manevî cihad
M. Latif SALİHOĞLU

Anzavur ile Ethem karşı karşıya
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Ali FERŞADOĞLU

Dijital hayat, online eğitim, dersler ve HKY
Cevher İLHAN

“Muallel yasa” demokrasi ve hukuka aykırı
Ramazan Çalışan

Dünya hayatını ahirete tercih
Furkan Alyakut

Global enflasyon ve besleme basın
Şükrü BULUT

Güzelliklerin farkında mıyız?
Genel

Nurdan Katreler
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.