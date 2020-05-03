Bedel ödüyoruz

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, şehirde son dönemde ardı ardına yaşanan kendisini hedef alan gelişmelerin, belediyeye kayyım atanmasını isteyen rant ve çıkar çevrelerince organize edildiğini söyledi.

Kamuoyunun caydırıcı bir etki göstermesi gerektiğini kaydeden Bilgen, kayyım atanabilmesi için belediyeden otopark talep eden kriminalize isimlerin, şikâyetçi olduklarında, “Benden dağa adam götürmemi istedi” gibi ifadeler verdiklerini, bu ifadelerin de bazı yerlere servis edildiğini anlattı. Bilgen T24’e açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Aslında sistematize ettiğimizde bir iki başlık var. Birisi yolsuzluklar konusundaki tavrımıza gelen tepkiler. Seçildikten sonra rutin denetim vardı. İçişleri Bakanlığı’nın 3 yılda bir yaptığı rutin denetim. İyi de oldu. Çünkü biz de özel müfettiş istemiştik. Dosya çok kabarıktı. Yapılmamış yollardan, personel sistemine, ihale uygulamalarına kadar. Belediyecilik mevzuatının hiçbir maddesini gözetmeyen bir pratik bulduk karşımızda(…) İkinci boyut, zaten HDP’li bir belediye olduğuna göre kriminal bir iş vardır diyenler, buna sığınanlar. Önceki dönem ülkü ocakları başkanlığı da yapan, belediyede çalışmış bir şahıs var. Bu kişi açık yazıyor. MHP’de çalıştığı gözüken bir kişi daha var. Bu isimler açık kimlikleriyle ‘kayyım atanacak, göreceksiniz’ yazıyor.”