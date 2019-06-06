Ben aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Karadenizli hemşehrilerimin benimle gurur duymaları için çok çalışmaya söz veriyorum. Gençlere ve çocuklara örnek olmaya söz veriyorum” dedi.

Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendisiyle kucaklaşan ve bağrına basan Karadenizli hemşehrilerine teşekkür etti. İmamoğlu, 23 Haziran’da bir bayram daha yapacaklarını belirterek “Bu kardeşiniz 31 Mart’tan sonra buraya sizleri ziyarete belediye başkanı olarak gelecekti. Ben yine dedim ki ‘Acaba ertelesem mi 23 Haziran’dan sonraya?’ Sonra karar verdim, dedim ki ‘Kardeşim bu millet seni seçti, sen belediye başkanısın, git köyünde ana ocağında, baba ocağında bayramını kutla ve gitmişken Karadeniz’in heyecanını topla yüreğine koy, İstanbul’a dön’. Onun için buradayım” diye konuştu. 23 Haziran’ın sadece bir İstanbul seçimi olmadığını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti: “23 Haziran aynı zamanda bir demokrasiye dönük mücadele günü. Ben sadece İstanbul Belediye Başkanı seçilmeyeceğim, aynı zamanda ben demokrasi mücadelesi vereceğim. Ne yazık ki bir avuç insan bizim demokrasi sürecimize zarar verdi. Hakkımızı gasbetti ama biz milletçe İstanbul’da bunu yapanlara en sert cevabı yine sandıkta vereceğiz.”

Ahlâklı siyaset yapacağım

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Dün birisi Trabzon’da diyor ki ‘terörün kucağında’, vallahi dedim ben bir tek anamın kucağını bilirim, bir de milletimin değerlerini iyi bilirim.” dedi. Giresun’un Eynesil, Görele ve Tirebolu ilçelerinde vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, daha sonra Giresun Atatürk Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Giresun’da kendisini evinde hissettiğini, mutlu, keyifli ve huzurlu olduğunu belirterek, alandaki vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Siyasete ilk çıktığı günden bu yana “ahlâklı siyaset yapacağız” dediğini hatırlatan İmamoğlu, “Siyaset bu ülkede ahlâklı da yapılıyormuşu ben milletimize ispat edeceğim. Tek bir gün bu seçim süresince tek bir gün kötü söz konuşmadım, konuşmayacağım. Sizler beni televizyonlarda izlerken, konuşmalarımı dinlerken, çocuğunuzun kulaklarını kapatmayacaksınız. Diyeceksiniz ki ‘gönlüm rahat’, ben size ispat edeceğim” diye konuştu.