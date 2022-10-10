Ben barış istiyorum, o kavga peşinde

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Boston’a uçarken kendisine eşlik eden gazetecilere uçakta açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, başörtüsü kanun teklifine Erdoğan’ın verdiği yanıtlara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Çok iyi bir pas attı, biz de onu gole çevirdik” sözlerinin hatırlatılması üzerine, Kılıçdaroğlu, “Ne pastan ne golden, ne futboldan Erdoğan’ın haberi yok. Erdoğan kendi egolarına teslim olmuş bir adam. Bu kadar, nokta. Ben Türkiye’yi barıştırmaya çalışıyorum, o kavga ettirmek istiyor. Ben başaracağım o değil” dedi. Ankara - Anka

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