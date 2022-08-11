Beş şirkete vere vere canımız çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün Niğde’nin Bağlama kasabasında çiftçilerle buluştu.

Akşener’in dinlediği çiftçi, “Çiftçinin işi bitik. Beş tane şirkete vere vere, canımız çıktı. Emekliyim. Dokuz tane çocuğum var. Okullarda okuyanlar sokakta geziyor. 60 puan ile emmisi, dayısı olan gidiyor; 90 puanlılar geri yatıyor” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün Niğde’nin Bağlama kasabasında çiftçilerin sorunlarını dinledi. Bir çiftçi, Akşener’e, ayrıca, “Geçen sene 3 bin 300 liraya aldığı gübre bugün 14 bin lira. Pancar kooperatifine gidiyorum, gübre yok diyor; peşin satıyoruz almayın, diyor. Tarım kredi bunu diyor. Yalan mı bunlar buyurun size ispatlayım. Bunu anlattın mı medya başka türlü gösteriyor. Allah işini rast getirsin o zaman. Demek ki millet memnun. Kimse bizim düşmanımız değil. Ama gerçek neyse onu yapalım” dedi.

Niğde - anka